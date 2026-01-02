快訊／台中大里工地工人墜落鷹架 當場無呼吸搶救中
台中大里區永隆八街於今（2）日上午10點多一處工地驚傳工安意外。一名工人疑似從3樓的鷹架墜落至2樓，當場沒有呼吸心跳，目前緊急送醫搶救中。
附近民眾表示原本也不知道，是後來抬頭看，好像有人在做CPR，然後過了不久救護車來了，問了才知道，工人好像是摔下去的。
至於詳細的事發原因，仍有待進一步調查釐清。
