台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
記者吳泊萱／台中報導
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。
台中市消防局於8日下午4時44分獲報，內新街頂庄巷發生創傷案件，消防隊到場發現一名年約50歲男子左下腹有穿刺傷、臟器外露，男子意識清楚，經急救處置後送往大里仁愛醫院救治，隨後轉送中山附醫治療，暫無生命危險。
據了解，凶嫌李男（61歲）與賴男（57歲）為朋友關係，案發前賴男到李男家飲酒聊天，席間二人因口角糾紛引爆流血衝突，李男持刀砍傷賴男後騎車逃逸，警方循線追查，於下午5時15分逮捕李男，並將人帶回派出所製作筆錄，詳細案發原因仍有待調查釐清。
