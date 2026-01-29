快訊／台中大雅婦當街遭砍傷勢曝！頸傷10cm深、全身共8處刀傷插管搶救

記者陳佳鈴／台中報導

婦人全身合計共受有 8 處刀傷。因傷勢過於嚴重，婦人到院後已立即採取插管處理，目前正與死神搏鬥中。（圖／翻攝畫面）

台中市大雅區龍善二街今（29）日上午 8 時許，一名年約 60 歲的婦人前往籃球場準備跳廣場舞時，因不明原因遭人持刀瘋狂砍殺。 現場血跡斑斑，婦人傷勢極其危險，送醫檢視發現身中八刀，目前已送往醫院緊急插管並進入手術室搶救。

據醫護與警方初步檢視，該名婦人的傷勢極為沈重，嫌犯下手力道殘暴，最嚴重的是「頸部致命傷」長達 10 多公分的刀傷，且傷口深度極深。除了頸部的刀傷之外，婦人的額頭、背部及左臂也分別遭到砍刺，全身合計共受有 8 處刀傷。因傷勢過於嚴重，婦人到院後已立即採取插管處理，目前正與死神搏鬥中。

附近民眾驚魂未定表示，受害婦人平時會到該籃球場跳舞，但場邊常有一名年輕人因不滿音樂，多次前來干擾甚至動手「切掉音樂」。 雙方過去曾為此發生多次激烈口角，懷疑今日的血腥攻擊事件與此長期的衝突有關。

案發後，兇嫌已迅速逃離現場。 台中市警局大雅分局已封鎖現場進行採證，並調閱周邊監視器畫面，目前已掌握特定對象並全力追緝中。

