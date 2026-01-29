快訊／台中太平住宅惡火！大火狂燒3屋燃燒面積逾百坪…火舌狂竄畫面曝

記者吳泊萱／台中報導

台中太平住宅火警，火勢一發不可收拾，延燒周邊鐵皮倉庫及建物。（圖／議員江和樹提供）

今日（29日）清晨6時許，台中市太平區發生住宅火警，火勢一發不可收拾，警消人員到場時，火勢已延燒至周邊鐵皮倉庫及建物，大量濃煙直竄天際，消防隊急佈水線灌救，幸好現場無人傷亡，火勢於1個小時內撲滅，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。

台中太平住宅火警，火勢一發不可收拾，延燒周邊鐵皮倉庫及建物。（圖／議員江和樹提供）

台中市消防局於29日清晨6時30分獲報，永豐路108巷發生住宅火警，立即派出17車38人到場灌救。消防隊員到場時，住宅已陷入火海，火舌從鐵皮建物中竄出，大量濃煙直竄，火勢驚人。



消防隊持續灌救，於清晨7時6分控制火勢，7時18分撲滅，現場無人傷亡。據了解，現場起火建物為1層樓磚造平房，火勢延燒周邊鐵皮倉庫及建物，造成3棟建物毀損，燃燒面積約150平方公尺，詳細起火原因仍有待調查釐清。

