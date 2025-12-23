快訊／台中女偵查佐狂嗆「對盧秀燕開3槍」 檢方訊後聲請羈押禁見

女偵查佐發文「直接在盧秀燕腦門開3槍」，台中地檢訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。（翻攝自Google Maps））

台中警界近期發生一起離譜事件，一名隸屬第二警分局的25歲女性偵查佐，竟在社群平台發文稱，「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理她」等字句，警方昨（22）日也將其拘提到案，台中地檢署認定她涉犯《刑法》第 151 條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，因此訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中女偵查佐太離譜！ 竟喊「直接在盧秀燕腦門開3槍」

台中地檢署指出，台中市警察局第二分局黃姓女偵查佐12月19日18時52分許起到12月21日15時38分許，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」，並在社群軟體Threads標題「台中人集合囉！」，內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖的貼文下方 ， 以Threads 帳號「huipei_1204」留言：「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

台中地檢署表示，該名女偵查佐甚至還發布貼文標題「直接在盧秀燕腦門開3槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。台中地檢署獲悉後高度重視，立即指示啟動相關應變機制，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

女偵查佐遭拘提 檢察官訊後向法院聲押

台中地檢署說，警方於昨日18時35分許，將該名女偵查佐拘提到案，扣得其用以發布前揭言論之行動電話1支，進行數位鑑識及比對分析，並於今日上午將她送至台中地檢署。

經檢察官綜合相關證人證述、警方勘察報告及扣案手機等證據，認定女偵查佐涉犯刑法第 151 條之恐嚇公眾及第 305 條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向台灣台中地方法院聲請羈押禁見。

