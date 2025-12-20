快訊／台中女爬出高樓陽台！疑與母爆口角失控嘶吼 體力不支墜落路邊

記者林意筑／台中報導

台中女從陽台爬出，坐在窗外且不斷大聲嘶吼。（圖／翻攝自Threads @ying930222）

台中市南屯區驚傳墜樓事件！家住在忠勇路上某社區大樓的30歲柯女，今（20）日下午4時許，因不明原因從13樓陽台爬出，在窗外來回走動且不斷大聲嘶吼，附近民眾見狀立即通報警消人員，消防員趕抵後立即架設充氣墊，以防女子不慎墜落，警方則封鎖雙向車道進行交管。未料下午4時30分許時，柯女因體力不支墜落，先撞上電線後彈至氣墊上，女子全身受傷倒地不起，救護人員立即將其送醫搶救。

據了解，柯女本身患有精神疾病，今日母親請她服藥不從，母女倆疑似因此爆發口角，柯女一時情緒激動爬出陽台後墜落，目前柯女仍在中港澄清醫院手術搶救中。至於案件詳情有待進一步釐清。

