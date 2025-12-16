快訊／台中市前議長張宏年離世！生前曾因「鉛中毒」致身心重創

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

現任台中市議員張彥彤的父親、台中市前議長張宏年今晨驚傳在家過世，享壽73歲。對此家屬低調證實，但對於詳細情形不願多談。據了解，當張彥彤在家發現時，張宏年已無呼吸心跳，明顯死亡。

台中市前議長張宏年今晨離世，身前因中藥鉛中毒導致行動、表達等能力皆被重創。（圖／張宏年臉書）

張宏年生前因與家人一同服用「盛唐中醫診所」開立的重金屬超標藥物導致鉛中毒，具張彥彤表示，父親鉛中毒最嚴重，腦部受損超過40%，導致表達、行動能力接受嚴重影響，也讓他近年相當少在公眾場合現身。

張宏陸生前曾任尚未升格直轄市的台中市議長，且長年擔任市議員至2018年，隨後才由兒子張彥彤接棒參選。



