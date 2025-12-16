快訊／台中市前議長張宏年驚傳離世 享壽73歲

張宏年驚傳離世。（圖／翻攝自張宏年臉書）





台中市議會前議長張宏年驚傳今（16）日在家中離世，其子、現任市議員張彥彤發現時，已經明顯死亡，享壽73歲。

張宏年生前曾因服用「盛唐中醫診所」開立的藥物，導致他與兒子一家四口出現嚴重鉛中毒症狀，案發當時震驚社會各界。張彥彤先前曾在記者會上沉痛表示，父親張宏年的鉛中毒指數是家族成員中最高，腦部受損程度超過40%，嚴重影響其表達能力，並伴隨四肢無力與嚴重骨質疏鬆等嚴峻後遺症。

自鉛中毒事件發生後，張宏年的健康狀況大不如前，近年來已鮮少在公開場合露面。怎料如今傳出噩耗，令人不勝唏噓。

更多東森新聞報導

盛唐中醫鉛中毒案受害者！陳明振妻乳癌病逝 享壽63歲

服用同間中藥？國民黨前台中市主委爆癌妻也鉛中毒

全家鉛中毒！張彥彤氣炸喊告：還想湮滅證據

