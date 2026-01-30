快訊／台中惡火狂燒8店家！「濃煙密布」持續擴散中...市府急發空污警報

記者吳泊萱／台中報導

台中市北屯區發生重大火警，火勢延燒8戶，火場濃煙密布。（圖／翻攝畫面）

今日（30日）上午10時許，台中市北屯區崇德路、天津路口發生重大火警，火勢延燒家具行、服飾店等8戶建物，現場大量濃煙直竄天際，目前台中市府已發布「火警空污事件快訊」，提醒下風處街區可能出現明顯火災異味，呼籲民眾應避免外出，提高警覺、緊閉門窗。

台中市北屯區發生重大火警，火勢延燒8戶，火場濃煙密布。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局於今日上午10時16分獲報，北屯區天津路三段發生重大火警，立即派出37車、79人到場灌救，現場火勢延燒8戶，包含家具行、服飾店等商場及倉庫，初步排除人員受傷受困。

據了解，起火的建物多為鐵皮屋建構，內部堆放大量易燃物，導致火勢一發不可收拾，目前消防人員已在周邊布置多條水線隔絕，火勢已獲控制。但因起火點旁緊鄰加油站，站方也立即中斷輸油油管，並撤離員工及客人，由於儲油槽位於地底下，應不受火勢影響，暫無危險之虞。

台中北屯區發生重大火警，市府發布空污快訊，提醒民眾避免外出。（圖／台中市府提供）

台中市府已發布「火警空污事件快訊」，提醒目前環境風場為西風，影響範圍恐擴及天津路三段、天津路四段、文昌東五街、文昌東五街12巷與2巷、永定二街、崇德路二段等周邊區域，下風處街區可能出現明顯火災異味，請民眾避免外出，提高警覺、緊閉門窗。

台中市環保局表示，將會持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空品感測器之監測數據，請民眾不必恐慌。



