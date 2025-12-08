快訊／台中救護車遭小貨車擊落⋯側躺路中！2醫護1騎士受傷送醫

記者林意筑／台中報導

台中市南屯區驚傳恐怖撞擊！今（8）日上午11時許，一輛民間救護車前往執勤途中行經五權西路三段、忠勇路口時，有輛小貨車疑似閃避不及從側面撞上救護車，造成救護車當場側翻橫躺在路上，導致車內2名醫護人員及1名停等紅燈的騎士受傷，事後這3名傷者被送醫治療，所幸均無生命危險。至於事故發生詳情有待警方進一步釐清。

救護車通過路口時遭小貨車從側面撞上造成翻覆。（圖／翻攝畫面）

今日上午11時39分許，40歲蕭男駕駛救護車前往執勤途中，一路沿著忠勇路行駛，經五權西路三段路口時，突然遭由50歲吳男駕駛小貨車從側面撞上造成翻覆，救護車內雖無患者，但救護車駕駛及醫護人員均受擦挫傷，另名正在路口待轉區停等紅燈的41歲鄭姓女騎士遭受波及受傷，小貨車駕駛也因撞擊力道猛烈造成左腳受傷。

小貨車從側面撞上救護車造成翻覆。（圖／翻攝畫面）

事後轄區警方獲報前往，針對救護車、小貨車及騎士進行酒測，無酒駕情事，119救護人員也接獲通報前往救援，經初步包紮後，將救護車駕駛、醫護人員及女騎士3人送醫治療，所幸並無大礙。而小貨車司機供稱，當時他有聽到鳴笛聲，但他為了閃避其他大車導致煞車不及，最終撞上救護車肇事。至於事故詳情，警方已依規定蒐證與處理，並調閱監視器影像釐清發生經過。

