快訊／台中新光三越氣爆案5死38傷！爆炸原因曝光…總公司13人遭起訴

記者吳泊萱／台中報導

台中新光三越氣爆案釀5死35傷，台中地檢署近日偵結，起訴新光三越滑姓副理等13人。（圖／資料照）

今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，案件偵辦10個多月，終於在今日（30日）偵結。檢方認為新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可、未提報消防防護計畫，且拆除瓦斯漏氣感知器後，無相關防護措施，施工前又未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯外洩，最終遇熱引爆，依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴新光三越開發部副理、中港店店長等13人。

台中地檢署表示，2月13日，台中新光三越中港店12樓發生氣爆案後，立即指派主任檢察官鄭葆琳率同檢察官李承諺指揮偵辦，並親赴現場履勘，釐清氣爆原因。前後共傳喚被告及證人共89人次，並調閱行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料等文件。

檢察官調查後發現，新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施；施工前也未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後持續供氣外洩，最終達到爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

台中地檢署指出，經交叉比對釐清各層級管理責任後，認新光三越總公司及其相關管理、承攬人員共計13人，分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，台中地院提起公訴。

