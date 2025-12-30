快訊／台中新光三越氣爆真相曝光！釀5死35傷 總公司等13人遭起訴

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中新光三越今年2月發生嚴重氣爆事故，造成5人死亡、35人受傷。歷經數月調查、傳訊被告與證人多達89人次後，台中地檢署今（30）日偵查終結，正式對新光三越總公司、新光三越中港店及相關管理、承攬人員共13人依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌，提起公訴。

起訴指出，事故發生時，新光三越中港店正進行12樓櫃位改裝工程，卻未依法申請室內裝修許可，也未提報相關消防防護計畫。更嚴重的是，施工前未依規定關閉瓦斯總開關，導致施工人員在拆除作業過程中不慎破壞瓦斯管線，瓦斯持續外洩卻未即時察覺。最終因電動工具施工時產生的火花引爆，引發猛烈氣爆，釀成無辜民眾與員工死傷的重大悲劇。

