快訊／台中新光三越氣爆起訴13人！ 總公司4點聲明

生活中心／賴俊佑報導

台中新光三越氣爆案偵結，總公司13人遭起訴。（圖／記者賴俊佑攝影）

台中新光三越今年2月發生氣爆意外，釀5死35傷，案件偵辦10個多月今(30)日偵結，檢方依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴新光三越開發部副理、中港店店長等13人；對此，新光三越稍早發出4點聲明。

檢方認為新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施；施工前也未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後持續供氣外洩，最終達到爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

台中地檢署指出，經交叉比對釐清各層級管理責任後，認新光三越總公司及其相關管理、承攬人員共計13人，分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，台中地院提起公訴。

對此，新光三越完整聲明如下：

1. 首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場 民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

2. 本公司為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓 練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確 保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保 無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

3. 於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協 助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上， 我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與 教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

4. 新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作 夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律 程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

