快訊／台中新光三越氣爆5死慘案「13人遭起訴」！新光三越發4點聲明回應

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中新光三越中港店今年2月發生嚴重氣爆事故，造成5人死亡、35人受傷。台中地檢署今（30）日偵結，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌，向新光三越總公司、新光三越中港店，以及相關管理與承攬人員共13人提起公訴。對此，新光三越稍早發布4點聲明表示，將秉持誠信與負責任的態度，全力配合司法調查，並持續檢討與強化內部管理機制，以實際行動回應社會關切，重建社會大眾對新光三越的信賴與肯定。

（圖／翻攝畫面）

台中新光三越中港店聲明全文如下：

1.首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。



2.本公司為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。



3.於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上，我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。



4.新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

