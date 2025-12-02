快訊／台中暗夜大火！果園鐵皮工寮陷火海…火舌狂竄畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中東勢一處果園工寮深夜起火，火勢相當猛烈。（圖／翻攝畫面）

台中東勢區發生暗夜火警，昨日（1日）深夜11時許，東關路上一處果園工寮突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，整棟鐵皮工寮瞬間陷入火海，消防隊到場灌救半個小時後順利撲滅火勢，幸好無人傷亡，目前火調人員正在釐清起火原因。

鐵皮工寮陷入火海，火勢一發不可收拾。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局獲報，1日深夜11時3分，東勢區東關路七段一處果園工寮起火，消防隊立即派出13車22人到場灌救。消防員到場發現，該2層樓鐵皮建物已全面陷入火海，火勢相當猛烈，幸好經消防隊灌救後，於11時35分撲滅火勢，未造成人員傷亡。

消防隊到場灌救，半小時後順利撲滅火勢，現場無人傷亡。（圖／翻攝畫面）

經消防局初步調查，工寮燃燒面積50平方公尺，造成約10萬元財物損失，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。

