快訊／台中東勢暗夜火警！透天厝1樓起火「祖孫3人」受困…消防破門救援

記者吳泊萱／台中報導

台中東勢暗夜火警，一棟3層樓透天厝起火，祖孫3人受困屋內。（圖／翻攝畫面）

台中東勢區今日（10日）凌晨12時許發生民宅火警，東蘭路一棟3層樓透天厝1樓突然起火燃燒，屋內祖孫3人受困，逃往2樓陽台待援，幸好在消防隊協助下順利脫困，火勢於凌晨1時許撲滅。其中78歲阿公，因身體不適送醫，經治療暫無大礙，起火原因有待火調人員調查釐清。

透天厝1樓起火，祖孫3人逃往2樓陽台，順利獲救。（圖／翻攝畫面）

台中消防局於10日凌晨12時45分獲報，東勢區東蘭路一棟3層樓透天厝發生火警，立即派出15車32人到場灌救。消防隊員到場時，建物1樓飄出濃煙，屋內徐姓阿公（78歲）、張姓母親（45歲）及徐姓女兒（17歲）受困2樓陽台，消防隊立即架梯救出3人。

其中母女二人意識清楚，被預防性送往東勢農民醫院及衛福部豐原醫院；78歲徐姓阿公因身體不適、呼吸喘被送往東勢農民醫院救治。

消防隊於凌晨1時14分控制並撲滅火勢，經初步調查，現場燃燒區域為客廳前側雜物及電器，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因及財物損失仍有待火調人員調查釐清。

