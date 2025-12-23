快訊／台中某分局女偵查佐PO恐嚇文！揚言「對盧秀燕開槍」遭拘提到案

記者林意筑／台中報導

張文丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，並從頂樓墜樓身亡共造成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

繼北捷隨機殺人事件發生後，陸續有民眾在社群網站上放話，揚言要再次發動襲擊等相關言論，檢警單位擴大網巡，積極攔阻恐怖威脅訊息。未料今日又傳出，台中市警察局某分局偵查隊某女偵查佐涉嫌在網路上發文「開槍盧秀燕」的言論，目前已遭檢方局提到案訊問中。

張姓作業員在Threads上發恐嚇言論，檢警獲報後將張男拘提到案（圖／翻攝畫面）

北捷隨機殺人事件發生後，全台各地陸續出現「模仿效應」，有數位民眾在各大網站上發布恐怖威脅訊息。20日時，台中清水一名張姓作業員在Threads上發文，「原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」、「不是快閃中山站站外光煙霧彈在板南密閉空間」等言論，檢警獲報後將張男拘提到案，後續依恐嚇罪向法院聲押，21日深夜11時許裁定羈押禁見。

昨（21）日台中捷運系統接獲炸彈恐嚇訊息，預告將在21日下午1時30分放置爆裂物，對此台中市長盧秀燕嚴正表示，台中市已進入「全城戒備」狀態，並盤點出全市96處一級維安據點，將投入最高密度的警備武裝與民間保全。

台中某分局一名女偵查佐發布恐嚇訊息，遭檢方拘提到案。（示意圖／翻攝Google map）

未料昨日又傳出，台中某分局一名女偵查佐昨日在Threads上發文「若對市長盧秀燕開槍會如何」等語，警方發現後立即報請檢察官指揮偵辦，經檢察官開票前往將女偵查佐拘提到案，目前已在訊問中，全案將朝恐嚇罪方向偵辦。據了解，該名女偵查佐疑似有身心問題，上個月時才剛至醫療單位治療。

