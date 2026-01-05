快訊／台中某國小傳命案！30多歲女「趁放學後潛入」校舍頂樓墜落

記者林意筑／台中報導

女子趁某國小放學後進入，因不明原因墜落。（圖／資料照）

台中市大里區驚傳墜樓事件！今（5）日下午，一名年約30多歲女子趁某國小放學後進入校園，隨後於某教學校舍頂樓墜落，民眾目擊女子倒臥在地嚇得緊急通報119，救護人員獲報趕抵，發現女子已無生命跡象，立即將其送至亞洲大學附屬醫院搶救，由於傷勢嚴重，經過搶救半小時後仍宣告不治。後續經警方調查，初步排除外力介入可能，同時通知家屬前往協助調查。至於案件詳情有待警方進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

