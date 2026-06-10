快訊／台中某摩鐵驚傳命案！44歲女與家人失聯 警急破門⋯已成冰冷遺體

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記者林意筑／台中報導

台中市大里區某汽車旅館驚傳命案！一名44歲女子因不明原因失聯，家人著急找人卻始終聯繫不上，只好求助警方幫忙尋找，員警獲報後查看手機定位，發現女子在大里區某汽車旅館內，緊急前往破門，發現女子躺在床上，但明顯死亡已成冰冷屍體。旅館員工得知後嚇壞，表示因為女子遲遲未退房，不知道人已經死了，對此警方在現場完成勘驗，初步排除外力介入，詳情有待家屬前來完成筆錄後進一步釐清。

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