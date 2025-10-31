快訊／台中案場再驗出3處陽性！病毒基因定序「與中越株近99%相似」

記者柯美儀／台北報導

台灣爆發非洲豬瘟案例，中央災害應變中心於今（31）日下午召開第43次會議，說明非洲豬瘟疫調進展，農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華表示，台中案例場昨晚間再抽驗，今早結果仍有3件陽性，包含大門口、冰箱內部與廚餘車踏板，顯示清潔作業不足。農業部同時公布病毒基因定序，確認為重組株，與中國株相似度99.95%、越南株99.92%。

杜麗華表示，目前除了台中市以外，全國其他地區根據科學採樣監測的結果，都顯示豬場是「非洲豬瘟清淨」的，不過，從台中這個案例來看，30日再次進行環境採樣的27件檢體中，仍有2件呈現陽性，包括保育舍牆面及飲水器。而在30日晚間經獸醫所抽驗，今早公布結果仍有3件陽性，包括大門口、冰箱內部與運送廚餘車踏板，「這顯示該案場的清潔狀況確實不佳。」

廣告 廣告

杜麗華指出，非洲豬瘟病毒具有高度的保毒性與長期排毒特性，可能在環境中存活長達3個月，因此案場的「完全清消」非常重要、也非常急迫。截至目前，國軍共投入115人力與台中市動保處共同執行雜物清理、全場清潔、消毒及焚化作業。

另外，各界好奇這次非洲豬瘟病毒到底來自哪一個國家？農業部也公布非洲豬瘟病毒基因定序結果，確認屬於重組株，與中國病毒株相似度達99.95％、與越南病毒株相似度為99.92％。

更多三立新聞網報導

山羌闖入信義區地下室、早餐店！動保處獲報緊急捕獲

當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸

北教大「型男教授」吃遍校長、師生！教育界大咖點名這群人也該檢討

非洲豬瘟延燒 廚餘「別倒這裡」！違者最高罰3000萬

