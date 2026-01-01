快訊／台中榮總施工鷹架傾倒！目擊者嚇喊：就在眼前倒下…榮總回應曝

記者吳泊萱／台中報導

新年第一天，台中榮總第二醫療大樓婦幼醫學中心旁工地，疑因風勢過大，導致外圍鷹架傾倒，整面圍籬維持45度懸在半空中，幸好沒有造成人員傷亡，目前相關單位及轄區警方已趕赴現場了解狀況，並實施交通管制。警方也提醒，目前西屯區東大路僅開放單車道通行，呼籲用路人暫時避開周邊路段，以免塞車。

台中榮總第二醫療大樓旁工地，疑因強風吹襲導致鷹架圍籬傾倒。（圖／翻攝畫面）

台中榮總第二醫療大樓旁工地鷹架圍籬傾倒，相關單位到場實施交管。（圖／翻攝畫面）

台中榮總說明，第二醫療大樓的雨披已使用30多年，近期排定進行除鏽工程，目前正在搭設施工前鷹架工程，尚未開始施工，疑似是承包廠商沒有相關經驗，不知道附近冬季落山風風力強勁，未將鷹架加強牢固，導致鷹架不堪強風吹襲傾倒，幸好並造成人員傷亡。榮總表示，後續將依合約向承包單位追究相關責任，加強施工督導，並對造成民眾擔心致歉。

廣告 廣告

台中榮總第二醫療大樓旁工地鷹架圍籬傾倒，相關單位到場實施交管。（圖／翻攝畫面）

台中榮總第二醫療大樓旁工地，疑因強風吹襲導致鷹架圍籬傾倒。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

騎車接孫遇劫！台中鄰長嬤留言「一起吃飯跨年」遭輾斃…愛女心碎淚崩

台中妹借10萬「簽約肉償」！還債後慘遭性侵拍片…惡狼重判10年上訴沒用

夫妻求子17年喜獲元旦寶寶！名醫示警：2026恐面臨「10萬人」保衛戰

4月才參加大罷免宣講！民進黨台中戰將劉八郎驚傳病逝…享壽84歲

