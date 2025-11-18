快訊／台中死亡事故！物流車撞倒男騎士卡車底喪命…女乘客口鼻出血送醫

桃園市 / 綜合報導 昨(16)日深夜，國道1號南向的桃園路段發生異物掉落事故，有一個大鐵架倒放在內側車道，有駕駛開車直接撞上，連車上的安全氣囊都直接爆開，而停靠路邊時發現還有其他車輛受害，包含他們自己，直言至少有8輛車閃避不及，撞上鐵架後受損，國道警方表示，疑似是小貨車後方的蓬架，目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。汽車直行開在國道上，但放眼所及，道路幾乎被黑夜壟罩，視線受到影響，只能靠路燈及車燈照亮前方，下一秒，突然有個鐵架四腳朝天，倒放在內側車道上，駕駛發現時來不及閃避猛力撞上，力道大到連安全氣囊當場爆開，讓車上的人全都嚇壞，幸好車輛沒有失控，駕駛緊及停靠在旁邊，才發現前方也有一台白色轎車，疑似也是鐵架受害者，閃著雙黃燈停靠在路上。當事駕駛，也發文還原事發情況，15日晚上11點54分，開在國道一號南下46.4公里處，突然撞上鐵架，不只他們前座安全氣囊爆開，還有其他7輛，總共8輛汽車因此受害，他們也擔心，是否有其他受害者。事故發生後整排車，閃著燈暫停在車道上，有的車頭凹陷，有的車底板金掉落，車體零件扭曲碎裂看不清原本樣子，而鐵架被連續輾過也嚴重變形變成廢鐵。國道第一大隊分隊長陳孟宏說：「貨物掉落依道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上，18000元以下罰鍰。」整起事故造成多車受損，但幸好駕駛與乘客都沒有大礙，國道警方也表示，肇事鐵架疑似是小貨車後方的蓬架，目前正擴大調閱沿線監視器，追查掉落物車輛。 原始連結

華視影音 ・ 19 小時前