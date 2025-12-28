快訊／台中死亡火警！爸在一樓悲喊「兒還在裡面」他被發現…已明顯死亡

記者陳弘逸／台中報導

台中市潭子區和平路巷內一處三層樓建築今天（29日）凌晨，驚傳死亡火警。（示意圖／PIXABAY）

台中市潭子區和平路巷內一處三層樓建築今天（29日）凌晨，驚傳死亡火警；警消獲報到場，於一樓發現80歲的老翁，不斷向消防員說著，「兒子還在裡面」。火勢耗時近半小時撲滅，並在二樓發現老翁60歲的兒子陳屍床上，為顧及老翁情緒，先將人帶到一旁安置，同時聯繫其他家屬前往陪同，詳細起火原因，仍待警方釐清。

這起火警發生在今天（29日）凌晨2時許，台中市潭子區和平路巷內一處三層樓建物不明原因起火；附近鄰居見狀通報警消求助。

警消獲報到場，疏散附近居民，並佈水線灌救，入屋搜救時，於一樓門口發現80歲的老翁，他不斷向消防員說著，「兒子還在裡面」。耗時近半小時，火勢順利撲滅，但在二樓房間內發現一名60歲的連姓男子倒臥床上，已明顯死亡。

消防為顧及老翁情緒，先將人帶到一旁安置，同時聯繫其他家屬前往陪同，並安撫情緒；關於這起死亡火警，後續警方已報請檢方相驗，釐清死因，起火原因則待消防火調科調查。

