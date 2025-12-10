快訊／台中死亡車禍！女開車闖紅燈猛撞2機車 2男遭拋飛墜地1死1重傷

記者陳佳鈴／台中報導

一名女子開車行經崇德路，疑似闖紅燈，衝撞另向兩部機車，兩名男子傷勢嚴重，當場倒地。(示意圖/資料照)

台中市北屯區今（10）日晚間發生一起嚴重車禍！晚間18 時 39 分左右，一名女子開車行經崇德路，疑似闖紅燈，衝撞另向兩部機車，兩名男子傷勢嚴重，當場倒地、意識不清，經送醫搶救後仍回天乏術，該起車禍一共造成一死一重傷。

警方初步調查指出，78 年次林姓女子駕駛自小客車沿崇德路北向行駛，行經路口時與同向東行山西路直行的兩輛普重機車發生碰撞。兩車分別由江姓男子與劉姓男子(65年次)騎乘，撞擊力道猛烈，導致江男當場倒地、意識不清，劉男則身受多處擦挫傷。

救護人員抵達後，立刻將兩人分別送往中國醫藥大學附設醫院急救。所幸劉男意識清楚，但江男傷勢嚴重，仍在醫療團隊全力搶救中。

警方在現場完成酒測程序，林女與劉男均未檢出酒精反應；江男因傷勢無法施測，警方已報請檢察官指揮抽血，進一步釐清肇事原因。

