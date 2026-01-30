快訊／台中民宅氣爆！鐵捲門被炸開 70多歲老翁遭波及⋯燒傷意識不清

記者林意筑／台中報導

台中后里某民宅發生氣爆。（圖／翻攝畫面）

台中市后里區驚傳氣爆案！今（30）日下午4時許，位於公安路上某民宅發出巨響，「蹦！」一聲附近住戶紛紛外出查看，發現民宅鐵捲門及屋內物品通通被炸出，且屋內有老翁身上有處燒燙傷，且意識不清。消防人員獲報趕抵發現現場桶裝瓦斯接頭脫落，並將老翁送醫搶救，至於氣爆原因，有待進一步調查釐清。

台中后里某民宅發生氣爆，老翁遭波及燒傷送醫。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今日下午4時43分許獲報，稱在后里分駐所對面民宅發生火警，現場不斷冒出火煙，立即出動7車20人前往救援。消防人員趕抵時現場已無明顯火煙，而民宅為水泥磚造平房，其中桶裝瓦斯接頭脫落、鐵捲門被炸開，一片狼藉，疑似發生氣爆。

據悉，有名70多歲老翁疑似遭氣爆波及，造成臉部、手部27%有1度燒燙傷，意識不清，給予救護處置後，立即將老翁送至台中榮總搶救中。

