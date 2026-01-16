快訊／台中烏日深夜惡火狂燒12戶 單親媽「被重物壓住」慘成焦屍

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中市烏日區光明路一處巷弄昨（15）日深夜發生嚴重火警！猛烈火勢延燒連棟透天厝，共波及12戶民宅。消防獲報後緊急出動15個單位、共34輛車與78人到場搶救，火勢在1個多小時後撲滅，但仍造成1人不幸罹難。52歲楊姓女子因被重物壓住受困火場，逃生不及葬身火窟，遺體嚴重燒毀已難以辨識。警方初步排除人為縱火，詳細起火原因仍待火調人員釐清。

台中市烏日區光明路一處巷弄昨（15）日深夜發生嚴重火警。（圖／資料照）

消防局表示，昨晚10時40分接獲通報，指烏日區光明路229巷內發生火警，立即派遣第三大隊、烏日分隊等15個單位前往搶救，現場由特搜大隊長潘德倉擔任指揮官統籌救援。

消防人員到場後發現，起火建物為磚造、木造的老舊連棟透天厝，且巷弄狹小，消防車難以深入，救災人員只得緊急佈署水線後徒步進入灌救。火勢於今（16）日凌晨0時16分撲滅，統計共有12戶受燒，其中7戶受損嚴重。

警消指出，罹難者被發現於屋內2樓樓梯間，疑因遭重物壓住受困，救援人員尋獲時已明顯死亡，死者為52歲楊姓女子，案發當時屋內僅她一人，遺體目前安置於東海殯儀館，後續將報請檢察官相驗，釐清確切死因。

當地里長透露，楊女為單親家庭，平時以打工維生，與女兒多年未聯繫，是公所長期關懷對象。據了解，楊女住處疑為起火點，她原與陳姓男子同居，但火警發生前陳男外出就醫不在家，才未遭波及。至於火警確切原因，仍待火調單位進一步調查釐清。



