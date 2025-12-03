快訊／台中男「滿身是血」身旁有刀 倒臥路上慘死

台中發生一名男子滿身是血倒在路旁的離奇案件。（示意圖／PhotoAC）





台中一名55歲男子於今（3日）上午11點多，被路人發現倒臥在中台路、永春南路一帶，而且滿身是血身旁還有刀具。

台中市消防局獲報後，緊急出動犁份分隊1車2人前往，抵達現場時該男子已明顯死亡，男子詳細死因與其他事發經過，將交由檢警進一步調查釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

