快訊／台中百年「犁記餅店」驚傳意外 女員工手指遭餡料攪拌器絞碎重創送醫
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
台中市北區中清路一間知名百年犂記餅店今（8）日上午10時許驚傳意外，一名約30歲的女性員工在操作餡料攪拌機時，左手不慎遭夾受困，導致中指、食指以及無名指疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，嚴重受創。警消獲報後，先是將機器進行大部拆解，再將機器和人一同送醫搶救。
台中市消防局今日約10點獲報，北區中清路上的犁記餅店發生創傷案件，一名女員工疑似在操作攪拌機要擺放食材時，左手遭餡料攪拌機夾住，導致食指、中指、無名指的骨頭疑被機器壓碎、肌肉撕裂，傷勢嚴重。
文昌分隊小隊長林永濬帶領8名消防員立刻使用破壞器材拆解機器，再將受創但意識清醒的女員工和機器一同送往中國附醫施打麻藥，進行手術搶救；詳細事發原因仍待釐清。
更多FTNN新聞網報導
巡邏變追劇？警車內看片遭側錄 中市警認怠職各記2申誡
台中烏日驚傳奪命火災！疑租屋糾紛遭前房客縱火已落網 17歲少女搶救不治
台中男當街毀國旗！遭逮辯稱：想揮看看 下場慘了
其他人也在看
台中知名百年餅店犂記驚傳意外！女員工左手捲入攪拌機3指疑遭壓碎
台中北區中清路上知名百年餅店犂記，今（8）日上午驚傳意外！一名約30歲的女性員工在操作攪拌機時，疑似為了擺放甜點餡料，不慎將左手捲入機台，導致中指、食指及無名指嚴重受創，疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，現場一度卡死無法脫困。台中市消防局於上午9時59分接獲通報，立即派遣文昌分隊出動消防車2輛、8名消防人員自由時報 ・ 14 小時前
台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
台中市北區中清路知名百年老店「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女性員工在操作攪拌機時，手部不慎被捲入機台，造成中指、食指及無名指嚴重受傷，初步研判疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂。中天新聞網 ・ 13 小時前
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 10 小時前
快訊／台中「老字號犂記餅店」爆慘劇！女員工手伸機台卡死 骨頭疑遭壓碎
（記者蔡函錚／台中報導）台中市北區今（8）日上午發生一起工安意外，百年餅店「犂記」傳出員工操作機具時手部遭攪拌 […]引新聞 ・ 14 小時前
台中餅店女員工手指捲入機台 市府啟動稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市北區一家餅店今天有女員工在擺放餡料時，手指不慎遭機器夾住受傷，消防人員到場協助脫困，連同部分機械一同送醫。市府勞檢處稽查後，依職業安全衛生法開罰。中央社 ・ 10 小時前
員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了
員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了EBC東森新聞 ・ 11 小時前
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市 / 綜合報導 台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒有生命危險，台中市勞檢處說，後續會到犁記餅店針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬。女員工左手被攪拌機夾住無法脫困，救護人員到場立刻拆卸部分機台，連人帶著剩餘的機器一同送往醫院。意外發生在台中北區，有百年歷史的犁記餅店，8日上午這名印尼籍女員工操作攪拌機時，要擺放甜點餡料，疑似操作不當，沒有使用輔助工具，導致手指捲入攪拌機，3隻手指頭遭壓碎。犁記餅店店長說：「餡料她必須要分餡的情況下，她就是操作不當，我們其實會有她應該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去。」犁記餅店發生工安意外，事後店家回應，女員工沒有依規定使用推擠棒，直接用手操作已經違反SOP。不過台中市勞檢處說，後續也會到現場針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬，台中市勞檢處長邱怡川說：「我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題我們會停工，然後老闆會罰3萬元以上30萬元以下罰緩。」女員工手指遭壓碎，因為受到壓迫，沒有出現大量出血，還好意識清楚，目前在醫院治療中，究竟女員工是一時分心，還是操作不當才發生意外，還有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
影/台中女高中生放學遭剪刀婦攻擊！良心店員護衛脫危
台中市南區復興路昨（6）日晚間發生一起驚險事件，三名高中女學生在放學途中，遭遇一名疑似精神狀況不穩的婦人持剪刀作勢攻擊。學生們嚇得拔腿狂奔，最後衝進50公尺外的一家熟悉店家求援，並在店員協助下被安全護送至火車站。該事件引發社會廣泛關注。中天新聞網 ・ 1 天前
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
Foodpanda未替外送員投保遭罰30萬 法院判台南自治條例無效免罰
外送平台業者Foodpanda（富胖達）因未替外送員投保強制汽車責任險與機車第三人責任險，遭台南市政府勞工局依《外送平台業者管理自治條例》裁罰30萬元。不過業者不服提起行政訴訟，經高雄高等行政法院審理後，法院認為該自治條例違反憲法中的法律保留原則，屬於無效規範，最終判決富胖達免罰，全案定讞。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
鳳凰颱風恐穿台！ 台電台中區處全力巡檢戒備
氣象預報鳳凰颱風可能從中南部登陸，並穿越台灣，台電台中區處處長顏錦義7日下午請各級主管及巡修單位，務必做好各項颱風前的設備巡檢，除針對線路，強化巡視，預防性修剪樹木，並視颱風動態，隨時應變，必要時，成中廣新聞網 ・ 13 小時前
豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。高雄老字號的大腸豬血湯店，老闆一開店就忙到停不下來。（圖／民視新聞）早上八點不到，店面騎樓已經座無虛席，不少人照樣排隊，先點再說，就是等不及這碗香噴噴的肉燥飯。受到豬肉禁宰影響，高雄老字號的大腸豬血湯店，不得已公休十多天，8號恢復營業，老闆一開店就忙到停不下來，吃了20多年的老顧客，更是饞到一開店就立刻來光顧，直呼還是那個熟悉的味道。豬血湯店老闆柯先生說，因為老客人一吃就道，所以不可能一些用冷凍的豬肉，休息那麼多天現在終於正常營業，一早就有很多老顧客來，有的還是每天來的那種。滿滿爽脆酸菜放進麵皮，再夾塊半肥瘦的大塊滷肉，米其林必比登推薦的知名割包店，同一樣開店就大排長龍。老饕們一買就是好幾個，一直在腦中盤旋的好滋味，終於能再吃到。割包店老闆周先生說，開店到現在20幾年，沒有休過那麼多天。目前解禁後的豬肉進貨價也沒有變動。香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天。（圖／民視新聞）粉漿包裹新鮮豬肉內餡，台南現作現蒸的清蒸肉圓，終於再度飄香。兩大鍋香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天，連口蹄疫都沒有休那麼多天。宜蘭城隍廟口切仔麵店必點的黑白切，肝連、豬肺、嘴邊肉，不少當地人一吃就是十幾年。豬肉禁宰令終於解除，相關美食重出江湖，恢復正常供應，也吸引大批民眾周末趕緊來一飽口福。原文出處：豬禁令解除！ 各地「豬」美食重出江湖 饕客一早排隊解嘴饞 更多民視新聞報導盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」 葉耀元怒嗆噁心：推卸責任還想攀親帶故國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！民視影音 ・ 14 小時前
超過牛排和鴨胸 老饕讚西堤1美食才是本體 外帶只要80元
王品集團旗下的西堤牛排，是不少人慶生、聚會的餐廳選擇，主餐除了牛排，鴨胸也是熱門選項，不過有網友分享，自己去西堤為的不是主餐，而是焗烤蘑菇和烤麵包，直呼是靈魂本體。有內行人就指出，這套餐點可以單點外帶，只要80元，CP值相當高。中時新聞網 ・ 1 天前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 12 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前