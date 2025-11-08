快訊／台中百年「犁記餅店」驚傳意外 女員工手指遭餡料攪拌器絞碎重創送醫

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台中市北區中清路一間知名百年犂記餅店今（8）日上午10時許驚傳意外，一名約30歲的女性員工在操作餡料攪拌機時，左手不慎遭夾受困，導致中指、食指以及無名指疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，嚴重受創。警消獲報後，先是將機器進行大部拆解，再將機器和人一同送醫搶救。

台中市北區中清路一間知名百年犂記餅店今日上午驚傳意外，一名約30歲的女性員工在操作餡料攪拌機時，左手不慎遭夾受困，傷勢嚴重。（圖／翻攝自Google地圖）

台中市消防局今日約10點獲報，北區中清路上的犁記餅店發生創傷案件，一名女員工疑似在操作攪拌機要擺放食材時，左手遭餡料攪拌機夾住，導致食指、中指、無名指的骨頭疑被機器壓碎、肌肉撕裂，傷勢嚴重。

文昌分隊小隊長林永濬帶領8名消防員立刻使用破壞器材拆解機器，再將受創但意識清醒的女員工和機器一同送往中國附醫施打麻藥，進行手術搶救；詳細事發原因仍待釐清。

