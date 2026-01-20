快訊／台中虎媽囚21歲女兒浴室「活活餓死」 伴屍3日沖地洗屍 2罪起訴

記者陳佳鈴／台中報導

詹女因不滿小女兒居家清潔未達標，竟強行幫女兒辦理休學，隨即展開如同「集中營」般的虐待生活，相驗時，家屬抵達殯儀館也未出現悲傷之情。（圖／資料照）

去年9月，一名詹姓母親僅因不滿21歲的女兒做家事不乾淨，竟自2023年起強迫女兒休學，並用電線將人綑綁囚禁在房間及浴室內長達2年多。期間女兒長期處於飢餓狀態，最終因營養不良、多重器官衰竭慘死。更冷血的是，詹女發現女兒死亡後不僅未報警，還伴屍3天試圖清洗遺體掩蓋屍臭，台中地檢署偵結後，依私行拘禁凌虐致死罪提起公訴，全案將由國民法官審理。

起訴書指出，詹姓婦人與陳姓丈夫、大女兒及被害小女兒同住。2023年1月間，詹女因不滿小女兒居家清潔未達標，竟強行幫女兒辦理休學，隨即展開如同「集中營」般的虐待生活。詹女先是用電線將女兒房門手把與樓梯扶手綑綁，限制其出入；後來變本加厲，將囚禁範圍縮小至房內浴室，用電線將浴室門把與五斗櫃死死綁住，僅提供極少量的食物，導致正值青春期的女兒日漸消瘦、體力枯竭。

檢方調查發現，當時詹女發現前一日放在浴室門口的兩包菜粥原封不動，敲門也無人回應。此時她竟未開門查看或呼叫救護車，而是冷血地「逕自認定女兒已死」，就這樣放任女兒在浴室內孤立無援直至斷氣。

直到隔日凌晨，詹女為了掩蓋屍臭，才解開電線將女兒遺體搬出並清洗浴室。同日上午7時許，陳姓父親發現女兒已成冰冷遺體，嚇得報警處理，這起發生在自家屋簷下的驚悚命案才因此曝光。檢方認定詹女手段殘忍，涉犯《刑法》私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪，屬家庭暴力重罪，依法提起公訴，全案將交由國民法官審理。

