台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
記者吳泊萱／台中報導
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。
車禍發生在清晨5時58分，當時李姓老翁（74歲）走在文心路三段上，依綠燈指示沿斑馬線通過路口時，與駕駛小貨車右轉台灣大道的陳男（46歲）發生碰撞，李翁當場被撞飛，頭部、左手受創，血流滿地，經送醫搶救宣告不治。
警方表示，貨車駕駛陳男酒測值零，初判肇事原因為貨車未禮讓行人，詳細責任歸屬仍有待調查釐清。
