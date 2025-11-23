台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治

記者吳泊萱／台中報導

台中74歲老翁綠燈過馬路，慘遭右轉貨車撞飛，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。

台中74歲老翁綠燈過馬路，慘遭右轉貨車撞飛，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

車禍發生在清晨5時58分，當時李姓老翁（74歲）走在文心路三段上，依綠燈指示沿斑馬線通過路口時，與駕駛小貨車右轉台灣大道的陳男（46歲）發生碰撞，李翁當場被撞飛，頭部、左手受創，血流滿地，經送醫搶救宣告不治。

廣告 廣告

台中74歲老翁綠燈過馬路，慘遭右轉貨車撞飛，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

警方表示，貨車駕駛陳男酒測值零，初判肇事原因為貨車未禮讓行人，詳細責任歸屬仍有待調查釐清。

更多三立新聞網報導

25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中

騙越多人判越輕？逃逸移工涉24件詐欺罪徒刑總和25年…合併執行只關2年

台中瓦斯行貨車停機慢車道奪命！男騎車猛撞頭部重創…家屬放棄急救不治

里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑

