快訊／台中西屯汽機車路口對撞 騎士無生命跡象送醫搶救中

記者陳佳鈴／台中報導

一輛汽車與一部機車在交通要道環中路二段與中清路二段路口發生碰撞，導致機車騎士當場失去生命跡象（OHCA）。（示意圖／資料照）

台中市西屯區今（15）日近中午時分驚傳一起嚴重交通事故！一輛汽車與一部機車在交通要道環中路二段與中清路二段路口發生碰撞，導致機車騎士當場失去生命跡象（OHCA）。警消獲報後立即趕赴現場救援，目前傷者已被緊急送醫搶救，尚未脫險。

台中市消防局於上午 11 時 36 分接獲報案，指稱西屯區環中路二段與中清路二段交叉路口發生汽機車擦撞意外。消防局迅速調派大雅消防分隊的救護車與人員前往現場搶救。

救護人員抵達後，發現車禍現場情況危急。該名年約 30 歲的機車騎士，因撞擊力道猛烈，已呈現無呼吸心跳的狀態。救護人員隨即在現場對騎士施予心肺復甦術（CPR）等緊急救護處置，並加速將傷患送往鄰近的清泉醫院進行急救，至於車禍經過及肇責，仍有待進一步釐清。

