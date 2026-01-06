快訊／台中西屯驚傳墜樓！38歲女子後腦重創、全身骨折 緊急送醫搶救中

記者陳佳鈴／台中報導

一名年約38歲的女子，因不明原因從大樓3樓處墜落，巨大的撞擊聲響嚇壞周邊住戶（圖／資料照）

台中市西屯區今（6）日上午驚傳墜樓意外！位於上石路的一處社區大樓，於上午8時許發生一起墜落案件。一名年約38歲的女子，因不明原因從大樓3樓處墜落，巨大的撞擊聲響嚇壞周邊住戶，民眾見狀後隨即向警消求助。

台中市消防局接獲報案後，立即派遣4名消防人員與救護車輛趕赴現場支援。救護人員抵達時發現，該名女子後腦受有明顯外傷且全身多處骨折，傷勢極為嚴重，當場已意識不清。現場醫護小組隨即進行急救處置，並將其火速送往中港澄清醫院進行搶救。

據悉，受傷女子目前已由醫療團隊緊急安排手術治療，尚未脫離生命危險。轄區警方現已封鎖現場並通知家屬，將進一步清查社區監視器影像，釐清女子是因不慎失足、身體不適或是其他特定因素導致墜樓，確切案發經過仍有待調查釐清。

