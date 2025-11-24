快訊／台中西柳橋下廢棄物起火！警消救火驚見「男倒臥火場」燒成焦屍

記者吳泊萱／台中報導

台中霧峰西柳橋下發生廢棄物火警，一名男子慘遭大火燒死。（圖／翻攝畫面）

台中市大里區西柳橋下發生離奇火警，今日（24日）上午7時許，警消獲報稱橋下廢棄物起火燃燒，消防隊立即派員到場灌救，但火勢撲滅後卻發現一名男子陳屍火場，已被燒成焦屍。警方調查死者為55歲溫姓男子，詳細事故發生原因及溫男死因仍有待調查釐清。

台中霧峰西柳橋下發生廢棄物火警，一名男子慘遭大火燒死。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局於7時29分獲報，大里區草湖溪西柳橋橋下發生廢棄物火警，立即派出9車20人到場灌救，現場火勢於7時44分獲得控制，7時50分撲滅，火警波及台電纜線，燃燒面積約5平方公尺。

台中霧峰西柳橋下發生廢棄物火警，一名男子慘遭大火燒死。（圖／翻攝畫面）

而在火勢撲滅後，消防隊員在火場內發現一名男子，因被大火燒傷，已明顯死亡。警方調查，死者為55歲溫姓男子，不排除可能是街友，平時居住在橋下，目前警方正在釐清溫男死因，詳細起火原因仍有待火調人員調查釐清。



