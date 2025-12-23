快訊／台中警局女偵查佐喊「開槍盧秀燕」 今遭拘提

台中市警局某分局偵查隊一名女偵查佐，涉嫌在Threads發文喊「開槍盧秀燕」。





震驚社會的北車張文隨機殺人案，引發後續效應，網路上散佈的恐怖攻擊及恐嚇言論層出不窮。今（23）日更驚傳台中市警局一名女偵查佐，因涉嫌在Threads發出「開槍盧秀燕」的言論，遭檢方拘提到案，目前正在應訊，引發各界高度關注。

根據《聯合新聞網》報導，這名隸屬台中市警局某分局偵查隊的女偵查佐，日前在Threads發文喊「若對市長盧秀燕開槍會如何」等語，涉嫌恐嚇台中市長盧秀燕。分局接獲情資後，立即報請檢察官指揮偵辦，今日將她拘提到案，全案將朝《恐嚇罪》方向偵辦，以釐清案發經過及動機。

至於為何要發文恐嚇台中市長盧秀燕、詢問「對市長盧秀燕開槍會如何」，仍有待調查釐清。

