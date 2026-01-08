快訊／台中跟進台北！盧秀燕宣布：營養午餐全面免費

台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府）





台中市長盧秀燕今（8）日上午10時臨時舉行記者會，正式宣布台中市將於115學年度起，實施公立國中小學校營養午餐全面免費。

回應家長社群期待 盧秀燕親自揭曉政策方向

此次政策宣布，起源於台北市近期拍板推動國中小全面免費營養午餐後，在台中家長社群間引發的高度關注與熱烈討論。盧秀燕昨日雖以行程緊湊為由未正面回應，但今日即親自對外說明政策方向。

根據台中市教育局的初步數據，全市約有23.9萬名國中小學生，若全面實施午餐免費制度，每年所需經費約為33.5億元。

廣告 廣告

目前台中市已針對弱勢學生午餐、偏鄉補助及相關加碼措施編列約14億元預算，未來將在此基礎上，秉持「有增無減」原則，滾動檢討補助內容與經費配置，補足差額。

整合現行補助機制 避免標籤化並提升行政效率

教育局指出，現行的午餐政策除了照顧經濟弱勢學生外，也包含每餐加碼補助、提供水果費、溯源食材獎勵及偏鄉學校補助等具體措施。

未來全面推動免費制度後，市府將整合現有的各項補助機制，確保學生的用餐品質不因政策調整而降低，反而能透過統一的契約規範與規模經濟提升行政效率。

市府內部評估認為，以台中市目前的年度預算規模來看，新增的經費需求屬於財政可控範圍。實施全面免費制度，除了能減輕家長負擔外，更重要是有助於消弭校園內因補助身份不同而可能產生的標籤化問題。

更多東森新聞報導

發票是垃圾還回收？環保局解答了 丟錯最高罰6千

運動幣1/26開放登記！16歲以上可抽500元、新增裝備抵用

急凍警報！全台「凍到這天」輻射冷卻發威 恐現5度

