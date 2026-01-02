快訊／台中車床捲人意外！6旬老員工「手套遭扯」頭撞機台送醫

記者陳佳鈴／台中報導

6旬男員工左臉骨折、意識模糊，救護車隨即將人送往豐原醫院急診室插管搶救。(示意圖/資料照)

台中市豐原區今（2）日中午 11 時許發生嚴重工安事故。一名 64 歲李姓男員工在豐原大道四段某工廠操作車床時，手套疑似不慎遭機器強力捲入。由於拉扯力道巨大，李男整個人被帶向機台，導致頭部猛烈撞擊硬物。

救護人員趕抵現場時，發現李男左臉骨折、意識模糊，救護車隨即將人送往豐原醫院急診室插管搶救。目前勞檢單位已介入調查，釐清廠方是否落實安全防護以及設備操作規範。

