快訊／台中逢甲商圈墜樓命案！男高樓墜落「摔2樓陽台」爆頭慘死

記者吳泊萱／台中報導

台中逢甲商圈發生墜樓意外，男子從自家頂樓墜落，重摔2樓陽台喪命。（示意圖／記者陳佳鈴攝影）

台中市西屯區逢甲商圈驚傳墜樓意外，今日（5日）上午7時許，一名年約70歲的男子從自家大樓頂樓墜落，倒臥在2樓公共陽台處。警消獲報到場時，男子因頭部重創，已明顯死亡，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

台中市消防局5日上午7時許獲報，文華路一處大樓發生墜樓意外，一名男子從住家頂樓墜落，倒臥在2樓公共陽台處，消防隊到場時，家屬及員警均已到場，男子因頭部重創，已明顯死亡、未送醫。

警方調查後初步研判，死者獨自前往頂樓，並未與第二人接觸，且現場無外力介入跡象，全案已報請檢方相驗釐清死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

