快訊／台中騎士墜落3樓高橋下 送醫搶救不治

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台中市和平區今（11）日中午發生一起嚴重機車事故。消防單位12時01分接獲通報，指和平區東崎路二段穿龍橋附近有一輛機車倒臥橋旁，疑似騎士不慎摔落橋下。消防局隨即派遣雙崎和東勢分隊共5輛消防車、9名救援人員前往現場，並同步通知警方到場協助。救援人員於12時15分抵達後，確認一名男性騎士已墜落橋下，墜落高度約8公尺，接近三層樓高。

台中市和平區今（11）日中午發生一起嚴重機車事故。（圖／資料照）

消防人員下橋進行初步檢傷，發現傷者為一名約73歲男性，已無呼吸心跳，左側額頭有明顯撕裂傷。經緊急處置後，於12時56分將傷者成功吊掛至路面，隨即送往東勢農民醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治，事故確切發生原因仍有待進一步調查釐清。

