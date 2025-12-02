快訊／台中驚險車禍！公車疑爆胎失控衝對向車道…猛撞拖吊車釀3傷

記者吳泊萱／台中報導

台中霧峰區發生驚險爆胎意外，今日（2日）下午3時許，台中客運公車行經中正路時，疑因爆胎失控衝入對向車道，撞擊1輛路過的拖吊車及路邊停放的轎車，猛烈撞擊造成3人受傷，目前警方正在釐清事故發生原因。

公車疑似爆胎失控衝對向車道，撞上拖吊車，釀3人受傷。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局於下午3時1分獲報，霧峰區中正路發生車禍，消防隊員到場確認是公車與拖吊車發生車禍，現場共3名傷患皆意識清醒，需要送醫；其中公車司機（男性約40歲）腳受困，經救援後已脫困，與車上的18歲男性乘客，雙雙送醫治療。目前拖吊車司機（男性約40歲）仍受困車內，消防隊員持續救援中。

公車疑似爆胎失控衝對向車道，撞上拖吊車，釀3人受傷。（圖／翻攝畫面）

公車疑似爆胎失控衝對向車道，撞上拖吊車及停在路邊的轎車，釀3人受傷。（圖／翻攝畫面）

