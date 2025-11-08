快訊／台中「老字號犂記餅店」爆慘劇！女員工手伸機台卡死 骨頭疑遭壓碎
（記者蔡函錚／台中報導）台中市北區今（8）日上午發生一起工安意外，百年餅店「犂記」傳出員工操作機具時手部遭攪拌機夾住，導致三根手指嚴重受創，情況一度危急。
據了解，這名約30歲的女性員工當時正在製作甜點餡料，疑似在放料過程中操作不慎，右手不明原因被捲入機台，導致中指、食指與無名指受壓撕裂。由於夾得太深，員工當場痛得無法脫困，其他同事見狀立刻報警求援。
台中市消防局上午10點左右接獲報案，文昌分隊小隊長林永濬率領8名消防人員趕抵現場。由於攪拌機構緊密，救援人員使用破壞器材小心拆解機台結構，經約十分鐘才成功協助脫困。
救護人員初步評估，傷者手部多處骨頭疑遭壓碎、肌肉撕裂，但幸未出現大量出血。為避免二次傷害，消防員連同部分機台殘件一併送上救護車，緊急送往中國附醫急救。
更多引新聞報導
網瘋傳「裸擁照」疑似王子粿粿 浴室比對照曝光！名嘴揭關鍵一致處
姐弟戀破局！星光女星控國手夫「勒暈她還出軌閨蜜」 崩潰喊話：這段婚姻不要了
其他人也在看
冷氣安裝工安意外頻傳 電器公會提改善方針 (圖)
民進黨立委林淑芬（右2）與中華民國電器商業同業公會全國聯合會監事會召集人賴明元（右3）等人7日舉行記者會，就冷氣安裝工安意外頻傳提出改善方針，盼能避免意外再度發生。中央社 ・ 1 天前
員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了
員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了EBC東森新聞 ・ 8 小時前
危險行業！冷氣師傅墜樓頻傳 近半年「平均1月1死」
今年已發生4起冷氣從業人員在安裝或維修冷氣時不慎墜落死亡的事故，民進黨立委林淑芬今（7）天偕同相關公會舉行記者會，指冷氣從業人員面臨施工環境不安全、高處作業防護不足、作業程序與管理鬆散等問題，呼籲修改建築相關法規，以避免悲劇一再重演。林淑芬說，國土署責無旁貸，必須要給從業人員一個安全的從業環境。中時新聞網 ・ 1 天前
台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
台中市北區中清路知名百年老店「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女性員工在操作攪拌機時，手部不慎被捲入機台，造成中指、食指及無名指嚴重受傷，初步研判疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂。中天新聞網 ・ 11 小時前
台中知名百年餅店犂記驚傳意外！女員工左手捲入攪拌機3指疑遭壓碎
台中北區中清路上知名百年餅店犂記，今（8）日上午驚傳意外！一名約30歲的女性員工在操作攪拌機時，疑似為了擺放甜點餡料，不慎將左手捲入機台，導致中指、食指及無名指嚴重受創，疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，現場一度卡死無法脫困。台中市消防局於上午9時59分接獲通報，立即派遣文昌分隊出動消防車2輛、8名消防人員自由時報 ・ 11 小時前
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 8 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 13 小時前
36歲台日混血女跨海尋親 數月奔波尋獲卻已天人永隔
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導36歲的日本女子佐藤香里，是個台日混血，父母親在她一歲時就離婚，她跟著母親回到日本，但一直想要回台灣找父親。今年初，她回到當時的出生地屏東市瑞光里，請求里長協尋父親，在幾個月的奔波之下，終於找到人，但已經過世。佐藤香里也再度飛來台灣，祭拜父親。民視 ・ 6 小時前
雲林肉品市場開市後第二天 首隻豬均價102元成交
全國豬隻昨天恢復開賣，雲林肉品市場開市首日拍賣成交價每公斤98.92，今（8）逢假日，原冷凍廠商不會進場，但考量庫存陸續進場。早上首頭豬以每公斤102元拍出。市場總經理黃加安表示，價格波動在預估的3%，屬於合理範圍。全國豬隻恢復拍賣屠宰進入第二天，雲林肉品市場原本週六因冷凍廠商不進場承購，拍賣頭數約自由時報 ・ 13 小時前
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
快訊／國三驚悚追撞！聯結車路肩「導彈追撞」工程車車尾全爛1人傷
國道三號北上366公里處，也就是在田寮到關廟路段，8日早上8半左右發生一起車禍，一輛聯結車不知何故在路肩追撞一輛進行警戒中的工程車，造成工程車車尾撞爛，整車彈飛到外側車道中，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸工程車駕駛僅輕傷無大礙，不過該路段也因這起車禍一度造成回堵，目前已在9點半左右排除，詳細肇事原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 10 小時前
矽品精密虎尾廠投產 展開公益活動耕耘雲林
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，11月正式投產，已有500名員工進駐，並開始規劃斗六廠，兩廠預計帶來5000個工作機會。為落實企業社會責任，今天舉辦千人星空電影院。中央社 ・ 4 小時前
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定EBC東森新聞 ・ 12 小時前
大甲農會前進臺北國際旅展 行銷匠師的故鄉休區及「芋」見幸福伴手
大甲區農會此次為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及區內最受歡迎的芋頭加工農遊伴手，特別跟隨臺中市政府觀光旅遊局的腳步，前進臺北國際旅展設攤，旅展現場人潮滿滿，優質芋頭伴手賣到缺貨，打響「芋」見幸福品牌。大甲區農會這次特別準備芋鄉米粉湯、芋香甜甜圈等超人氣產品至旅展販售，也藉機宣傳匠師的故鄉休閒農業區內各農場食農及永續體驗行程，甲桂林有機農園也準備了茶樹精油、純露等農遊伴手，經由旅展讓消費者認識大甲在地特色農遊資源及景點。總幹事黃瑞祥表示，目前正好是芋頭產季，今年芋頭評鑑剛由大甲區農友獲選為全市冠軍，透過比賽選出農友種植之最高品質芋頭給予獎勵，以此激勵芋農更用心栽培管理，提升消費者對大甲芋頭的品牌支持度。黃總幹事再深入說明，上週一年一度的芋頭節也與匠師的故鄉休閒農業區許多特色農遊場域合作舉辦食農教育農遊活動，讓遊客從產地到餐桌了解大甲優質芋頭的一生，可串聯大甲鐵砧山、松柏漁港海景、大甲鎮瀾宮等各項旅遊資源，由大甲農會積極配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局發展「山盟海寺」農遊軸線，非常感謝臺中市政府觀旅局提供這次機會讓大甲農會及匠師的故鄉休區共襄盛舉，歡迎國內外遊客一起來台灣好新聞 ・ 11 小時前
台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
即時中心／林耿郁報導最新消息，有百年歷史的台中犁記餅店，上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時一時疏忽，手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷；消防隊獲報後緊急到場拆除機器，將人送醫治療。民視 ・ 12 小時前
戴資穎宣布退役 戴爸透露女兒未來計畫：她想爬玉山、環島
31歲的羽球球后戴資穎昨日在臉書宣布退役，戴資穎這一年因膝傷左、右腳輪流開刀、復健，也惋惜去年在場上痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，如今正式宣布引退，戴爸戴楠凱今（8）日受訪表示，尊重她的意願，並透露戴資穎曾說退休後，想去爬玉山、台灣環島。自由時報 ・ 12 小時前
爌肉飯回來了！彰化老店「阿泉」今備貨增2成 排隊人潮爆滿
彰化人氣美食「阿泉爌肉飯」今（8）日重磅回歸！隨著豬隻禁宰令解除，採用新鮮溫體豬肉製作的招牌爌肉飯終於能再度供應，一早就吸引大批饕客排隊，為因應需求，店家特別增加約2成備貨量，全力滿足顧客。中天新聞網 ・ 10 小時前
快訊／林口老翁高處墜樓 雙腿骨折送醫搶救不治身亡
新北市林口區中正路上，今天（8日）下午2時許，1名年80多歲的老翁被人發現倒臥某公寓旁地面，消防局接獲報案立即派遣救護車趕往，消防救護員到達後，發現老翁疑似從公寓頂樓墜落，雙腳開放性骨折、意識模糊，於是立即施作CPR後送醫往林口長庚醫院搶救，但老翁因傷重急救無效身亡，至於老翁確切身分及詳細墜樓狀況還有待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前