快訊／台中「老字號犂記餅店」爆慘劇！女員工手伸機台卡死 骨頭疑遭壓碎

（記者蔡函錚／台中報導）台中市北區今（8）日上午發生一起工安意外，百年餅店「犂記」傳出員工操作機具時手部遭攪拌機夾住，導致三根手指嚴重受創，情況一度危急。

據了解，這名約30歲的女性員工當時正在製作甜點餡料，疑似在放料過程中操作不慎，右手不明原因被捲入機台，導致中指、食指與無名指受壓撕裂。由於夾得太深，員工當場痛得無法脫困，其他同事見狀立刻報警求援。

台中市消防局上午10點左右接獲報案，文昌分隊小隊長林永濬率領8名消防人員趕抵現場。由於攪拌機構緊密，救援人員使用破壞器材小心拆解機台結構，經約十分鐘才成功協助脫困。

救護人員初步評估，傷者手部多處骨頭疑遭壓碎、肌肉撕裂，但幸未出現大量出血。為避免二次傷害，消防員連同部分機台殘件一併送上救護車，緊急送往中國附醫急救。

