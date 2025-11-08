快訊／台中131年犁記餅店出意外！女員工遭餡料攪拌器絞碎3指…慘況曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中百年犁記餅店發生工安意外，女員工手指遭餡料攪拌機夾住，3指嚴重受創。（圖／翻攝google maps）

台中知名百年餅店「犁記餅店」發生工安意外，今日（8日）上午9時許，一名30歲女性員工在工作期間，左手不慎遭餡料攪拌機夾住受困，導致手指嚴重受創，消防隊到場後立即使用破壞器材拆卸機具，目前女員工已被送往醫院救治，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

台中百年犁記餅店發生工安意外，女員工手指遭餡料攪拌機夾住，3指嚴重受創。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局於8日上午9時59分獲報，北區中清路上的犁記餅店發生創傷案件，消防員到場發現一名約30歲的女性員工，左手被餡料攪拌機夾住，食指、中指、無名指疑似被機器壓碎，嚴重受創。消防隊立即使用破壞器材拆卸機具，連機具帶人一起送往中國附醫搶救。女員工送醫時意識清楚，後續已由醫院施打麻藥進行手術處置。

廣告 廣告

台中百年犁記餅店發生工安意外，女員工手指遭餡料攪拌機夾住，3指嚴重受創。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

被獄友打到顱內出血！台中監獄受刑人「雙耳聽力受損」…法院判賠25萬

畢旅體驗雲霄飛車悲劇了！小六生「10萬助聽器」噴飛...親友急求救

國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫

越老越有錢！4生肖「天生聚財」資產滾雪球…老來富貴花不完

