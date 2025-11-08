快訊／台中131年犁記餅店出意外！女員工遭餡料攪拌器絞碎3指…慘況曝光
記者吳泊萱／台中報導
台中知名百年餅店「犁記餅店」發生工安意外，今日（8日）上午9時許，一名30歲女性員工在工作期間，左手不慎遭餡料攪拌機夾住受困，導致手指嚴重受創，消防隊到場後立即使用破壞器材拆卸機具，目前女員工已被送往醫院救治，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。
台中市消防局於8日上午9時59分獲報，北區中清路上的犁記餅店發生創傷案件，消防員到場發現一名約30歲的女性員工，左手被餡料攪拌機夾住，食指、中指、無名指疑似被機器壓碎，嚴重受創。消防隊立即使用破壞器材拆卸機具，連機具帶人一起送往中國附醫搶救。女員工送醫時意識清楚，後續已由醫院施打麻藥進行手術處置。
