快訊／台中19歲賓士男暴衝！撞噴72歲嬤害頭破 紅綠燈桿也被撞倒了

記者林意筑／台中報導

72歲老婦人遭波及被撞噴倒地。（圖／翻攝畫面）

台中北屯發生一起驚悚事故！今（1）日下午3時許，19歲男子駕駛賓士車行經東山路一段時，因不明原因突然暴衝撞上路邊的電箱，撞擊力道猛烈，一旁的紅綠燈桿被撞倒，而有名72歲老婦人當時在路口處等過馬路，也不幸遭波及被撞噴倒地，警消人員獲報趕抵，發現婦人頭部有撕裂傷、鮮血直流，緊急將其送醫治療中。至於事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

19歲男子駕駛賓士車時突然暴衝肇事。（圖／翻攝畫面）

今日下午3時39分許，男子駕駛賓士車沿著東山路一段行駛，經過水景街口時因不明原因突然暴衝，猛力撞上路邊電箱，撞擊力道猛烈也造成一旁的紅綠燈桿倒下，未料當時有名72歲婦人在此路口停等紅燈、準備過馬路，當場遭賓士車撞擊噴飛，痛得倒地不起，一旁民眾見狀嚇得緊急通報119。

廣告 廣告

警消人員獲報立即派遣3車8人前往救援，人員趕抵時發現，婦人雖未受困，但她頭部有撕裂傷、鮮血直流，意識清楚，給予救護處置後送往慈濟醫院救治。另外，賓士車駕駛19歲男子及15歲乘客則拒絕送醫。事故發生原因將有待警方進一步釐清。

更多三立新聞網報導

台中和尚猛撞賓士！拉扯警「拒酒測」暴衝突 遭壓制在地上銬

雲林台3線驚悚對撞！休旅車「失控逆向直衝」猛撞轎車 5人急送醫

小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了

小兄弟遭狠心母灌藥害死！「2個爸爸」同時現身殯儀館 落寞背影曝光

