快訊／台中2寶媽灌藥殺2子！小兄弟「口吐白沫」慘死 當庭逮捕聲押禁見

社會中心／羅欣怡報導

台中陳姓女子餵藥殺害2名親生兒子。（圖／翻攝畫面）

台中西區一名31歲陳姓女子今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物，造成孩子雙亡，下午陳女被帶回派出所製作筆錄，警詢後依《殺人罪》嫌移送地檢署複訊。晚間，台中地檢署訊後當庭逮捕並向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見，兩名男童擇期解剖，以釐清確切死因。

台中地檢署指出，經檢察官指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定兩名死者男童的陳姓母親涉犯刑法第271 條第1項殺人罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，有羈押之必要，訊後當庭逮捕並向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見。

台中地檢署強調，將持續指揮專案小組全力追查相關事證，儘速釐清兩名男童死因與案件全貌，對涉嫌不法者依法嚴查究辦，並持續與警政、社政及相關單位密切合作，強化兒少保護網絡，防止憾事再度發生。呼籲社會大眾如發現兒童有遭受不當對待或處於高風險家庭環境，請即通報相關機關或撥打113 保護專線，共同守護兒童生命安全。

