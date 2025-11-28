快訊／台中2車碰撞「垃圾車路過」被波及！2清潔隊員受傷…1人小腿骨折

記者吳泊萱／台中報導

台中台灣大道二段2車碰撞，波及路過的垃圾車，害2名清潔隊員受傷。（示意圖／資料照）

台中西屯區台灣大道發生車輛碰撞事故，今日（28日）上午7時許，一輛休旅車與小貨車發生碰撞，導致小貨車推撞前方執勤中的垃圾車，造成2名清潔隊員受傷，其中1人小腿骨折，幸好經送醫治療，無生命危險，目前警方正在釐清事故發生原因。

台中市消防局於上午7時17分獲報，台灣大道二段慢車道發生碰撞車禍，消防隊派出2車4人到場救援。現場為一輛休旅車與小貨車發生車禍，小貨車又推撞前方執勤中的垃圾車，造成2名清潔隊員受傷。

消防人員到場時，2名清潔隊員意識清楚，41歲男性隊員，後背疼痛，送林新醫院治療；39歲男性隊員，左小腿骨折，送中港澄清醫院治療。

