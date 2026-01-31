快訊／台中31歲母餵2子不明藥物 幼童送醫搶救仍雙死

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，31歲陳姓女子疑似餵食兩名不到10歲的年幼兒子不明藥物，導致兩名男童失去生命跡象，雖緊急分送林新醫院與中國醫藥大學附設醫院搶救，仍雙雙宣告不治。

31歲陳姓女子疑似餵食兩名不到10歲的年幼兒子不明藥物，導致兩名男童失去生命跡象。（圖／資料照）

警方指出，第一分局於凌晨1時31分獲報。初步了解，31歲陳姓女子案發前曾致電友人透露有輕生念頭，友人趕抵後發現兩名男童倒臥屋內、已無生命跡象，立即報警。救護與鑑識人員同步到場處理。

經初步勘查，現場未見打鬥或外力介入痕跡，研判兩名男童疑因藥物反應過重死亡，相關跡證已完成採集，後續將釐清藥物來源、實際劑量與確切死因。案發時，陳女情緒極度不穩並出現攻擊傾向，警方與醫護合力固定後，送往中國醫藥大學附設醫院強制治療，持續觀察中。

警方表示，兩名男童分別為陳女與羅姓前夫、林姓現任男友所生。因陳女精神狀態不穩，暫無法完整偵訊，全案已報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，並進行司法相驗。警方也呼籲社會大眾與媒體關注事件時，務必尊重家屬隱私，避免未經證實的揣測與轉述。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

