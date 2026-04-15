快訊／台中66歲伯「失控衝上河堤」自撞橋墩！救出已無呼吸 送醫搶救中

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記者林意筑／台中報導

66歲莊男受困車內，被救出時已無呼吸心跳。（圖／翻攝畫面）

台中市大里區驚傳離奇車禍！今（15）日上午11時許，一輛休旅車行經環中東路七段時，因不明原因突然失控暴衝，先失速衝上河堤，隨後又180度旋轉撞上橋墩，撞擊力道猛烈，導致車內安全氣囊爆開，警消人員獲報趕抵，發現66歲莊姓男子受困車內，被救出時已無呼吸心跳，目前送往大里仁愛醫院搶救中。至於事故詳情有待警方進一步調查釐清。

由於駕駛目前昏迷中，無法進行酒測，經員警初步調查，在車內查無毒品素行資料，現場車內、散落物亦無毒品跡證。

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