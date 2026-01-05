快訊／台中8民宅全面燃燒！16歲女高中生受困險喪命 疑除濕機冒煙釀禍

記者林意筑／台中報導

太平某民宅火警迅速延燒，共波及8戶鄰居民宅。（圖／翻攝畫面）

台中太平區驚傳嚴重火警！今（5）日晚間7時許，光興路1432巷內某民宅竄出火煙，火勢迅速延燒，共波及8戶鄰居民宅，警消人員獲報前往救援，發現現場濃煙不斷向外擴散，火焰直竄天際，甚至有民眾拿起水管幫忙灌救，其中有名16歲女高中生一度受困火場，所幸最後僅頭暈送醫，暫時無大礙。至於起火原因有待警消人員進一步調查。

鄰居聽聞少女呼救，趕緊拿滅火器、水管上前協助滅火。（圖／翻攝畫面）

今日晚間7時50分許，消防局接獲通報，稱在太平區光興路1432巷內某民宅發生大火，由於火警現場位於狹小巷弄內，導致搶救難度增加，消防局共出動各式消防車25台及56名消防人員前往救援，經消防員努力灌救，火勢順利於晚間10時許被撲滅。

據了解，起火戶內的16歲女高中生發現除濕機因不明原因冒煙、竄出火勢，少女見狀立即打電話通知媽媽，並跑出屋外大喊「著火了」，隨後火勢一發不可收拾，從民宅1樓迅速向上蔓延，整棟樓陷入熊熊烈火中，有數名鄰居聽聞少女呼救，趕緊拿滅火器、水管上前協助滅火，無奈已滅不了大火。

消防局派遣25輛消防車、56名消防人員前往救援，火勢於晚間10時許被撲滅。（圖／翻攝畫面）

該起火警共延燒8戶鄰居民宅，燃燒面積共200平方公尺，整片民宅陷入火海的畫面令人觸目驚心，事後女高中生也因頭暈被預防性送醫觀察，所幸無大礙。女高中生的家人表示，除濕機平時使用都沒問題，出門前也有將除濕機關機，但插頭仍有插著，至於火災確切起因，目前仍需等待火調科進一步調查釐清。

