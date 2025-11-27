快訊／台人到「阿布達比」轉機遭武裝人員押走！妻報好消息…丈夫位置曝

社會中心／陳弘逸報導

雲林一對陳姓夫妻日前從桃園飛往中東旅遊，在「阿布達比」轉機時，丈夫突遭5名武裝人員帶走，長達3天音訊全無。(圖／翻攝畫面)

雲林一對陳姓夫妻日前從桃園飛往中東旅遊，在阿拉伯聯合大公國「阿布達比」轉機時，丈夫突遭5名武裝人員帶走，長達3天音訊全無；今天（27日）終於傳來好消息，陳男妻子透露，已得知丈夫人在杜拜警局，詳細情況，仍需聘請律師才能進一步了解。

回顧此案，陳姓夫妻11月23日搭乘凌晨從桃園飛往中東旅遊，目的前往土耳其伊斯坦堡，未料，在「阿布達比」轉機時，丈夫不明原因突遭5名武裝人員帶走。

這段期間，陳男妻子向機場人員求助無果，只能自行先飛往伊斯坦堡；再透過聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處尋人，長達3天音訊全無；今天（27日）終於傳來好消息，陳男妻子透露，已得知丈夫人在杜拜警局，詳細情況，仍需聘請律師才能進一步了解。

更多三立新聞網報導

厭惡被叫「小姐」她失控…怒朝無辜站務員潑不明液體！挨告還死不認錯

香港五級大火釀44死66傷！多名警員衝工程公司搜索「頭蒙黑布」押走1嫌

回歸後首宗「五級火警」奪4命釀55傷！17年後…宏福苑惡火死者增11倍

香港惡火釀44死、多人失蹤！13所學校急停課…教育局：供學生心理支援

