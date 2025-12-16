快訊／台北公車右轉輾人！單車女騎士遭捲入車底…無生命跡象搶救中

社會中心／台北報導

台北市中正區發生公車車禍，一名七旬單車女騎士被捲入車底，無生命跡象搶救中。（圖／翻攝畫面）

台北市中正區發生公車車禍，今日（16日）晚間6時許，一輛大南客運223路線公車行經重慶南路、忠孝西路口時，與一名騎單車的七旬婦人發生碰撞，婦人被捲入車底，被救出時已無生命跡象，目前仍在醫院搶救中，目前警方正在釐清事故發生原因。

台北市消防局於今日晚間6時40分獲報，重慶南路與忠孝西路發生公車與單車碰撞事故，消防隊員到場發現年約70多歲的女騎士受困車底，被救出時已無生命跡象，目前婦人已被送往台大醫院救治。

警方初步調查，事故發生當下，公車正要右轉重慶南路，詳細肇事原因及肇事責任歸屬，仍有待後續調查釐清。

