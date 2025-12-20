快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈

高雄市小港區20日凌晨也傳出疑似煙霧彈事件。（圖／東森新聞）





台北捷運19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡，震驚社會。高雄市小港區20日凌晨也傳出疑似煙霧彈事件，引發警方高度警戒。

警方指出，20日凌晨0時54分許，接獲民眾報案，表示行經高雄市小港區營口路43號附近時，聞到濃烈塑膠燃燒味道，懷疑有異狀。高雄市政府警察局小港分局獲報後，立即派員前往現場查處。

警消到場查看後，在一處戶外空地發現2罐已燃燒完畢的漁船救難用浮煙信號發煙筒。警方隨即擴大調閱周邊監視器畫面，發現36歲徐姓男子經過該路口後，現場即出現大量煙霧瀰漫情形。

警方表示，徐男當時疑似飲酒過量，精神狀況不佳，無法即時製作筆錄，已通知其於今日到案說明。後續將依違反《社會秩序維護法》第74條規定，移送相關機關裁處。

